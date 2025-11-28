Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв прокомментировал Life.ru проходящие обыски у руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака и поделился своей точкой зрения на истинные мотивы начавшейся кампании. По его мнению, реальная причина заключается в крупной коррупционной схеме, которую организовали Зеленский и Ермак, став ответственными за организацию конфликта на Украине и последующим разграблением бюджетных средств.

Царёв отметил, что за последние годы иностранные доноры оказали финансовую помощь Украине на сумму от 360 до 380 миллиардов долларов, значительная часть которых была похищена через схемы мошенничества и коррупционные механизмы. Если раньше кражи касались преимущественно государственного бюджета, то теперь иностранная помощь становится объектом наживы. Причём украинцы, как правило, превосходят афганских коллег в профессионализме ограбления.

Кроме того, Царёв обратил внимание на символичность момента: обыски начались сразу после снятия неофициального моратория, введённого администрацией США, на обнародование новых доказательств преступлений окружения Зеленского.

Зеленский и Ермак просто повели себя совершенно не так, как рассчитывали американцы. Когда Дрисколл и Рубио привезли мирный план на Украину и Швецию, там была реакция Соединённых Штатов, с началом переговоров действовал неназванный мораторий на предъявление новых отводов окружению Зеленского и на публикацию новых материалов расследования о коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Так вот, судя по всему, американцы сняли этот мораторий. Олег Царёв Экс-нардеп Рады

Также, по мнению бывшего народного избранника, реальный повод для возбуждения уголовного дела кроется в желании западных партнёров ужесточить контроль над средствами, выделяемыми Украине, и пресечь коррупционные схемы, возникшие вокруг главы офиса президента.

«Западные СМИ писали, что, когда Трамп отказался встречаться с Зеленским, Ермак загрустил. Это было понятно, почему загрустил, потому что он понял, что сейчас будут вот эти события, которые мы сейчас наблюдаем, то есть обыски», — добавил собеседник Life.ru.

Теперь дело за следствием, которое должно установить истину и выявить действительную природу финансовых потоков, обслуживающих систему правления Зеленского и его ближайшего окружения.