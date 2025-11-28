Россия и США
28 ноября, 08:02

НАБУ готовит обвинение Ермаку 

Обложка © ТАСС / Zuma

Национальный антикоррупционный бюро Украины (НАБУ) готовит предъявление обвинения руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку, сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что располагает информацией о подготовке соответствующего материала, однако не уточнил источники.

Андрея Ермака, который считается близким помощником президента Владимира Зеленского, неоднократно критиковали за связь с рядом крупных коррупционных скандалов, связанных с деятельностью близких сторонников Зеленского. Так, недавний скандал с участием банкира Тимура Миндича вызвал многочисленные обвинения в злоупотреблении властью и финансовых махинациях.

Сам Ермак постоянно игнорирует запросы СМИ и отказывается давать объяснения своим действиям, вызывая дополнительное недоверие в обществе. Между тем, активисты и общественные деятели усиливают давление на власть, требуя справедливости и наказания коррумпированных чиновников.

Вероятно, возможное предъявление обвинения Ермаку сигнализирует о желании некоторых украинских политиков восстановить справедливость и наказать виновных в коррупции. Вопрос, смогут ли власти справиться с этим делом эффективно и прозрачно, остаётся открытым.

Ермак подтвердил обыски у себя дома и заявил о «полном содействии» правоохранителям
Ермак подтвердил обыски у себя дома и заявил о «полном содействии» правоохранителям

Напомним, у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениях в области энергетики.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Оксана Попова
