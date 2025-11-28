Зеленский подписал указ об отставке Ермака

Владимир Зеленский подписал указ об уходе Андрея Ермака с должности руководителя офиса президента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале украинского правительства.

Андрей Ермак сам написал заявление об отставке после обысков НАБУ. В скором времени пройдут консультации с кандидатами на освободившийся пост.