28 ноября, 16:00

Зеленский подписал указ об отставке Ермака

Обложка © ТАСС / AP

Владимир Зеленский подписал указ об уходе Андрея Ермака с должности руководителя офиса президента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале украинского правительства.

Андрей Ермак сам написал заявление об отставке после обысков НАБУ. В скором времени пройдут консультации с кандидатами на освободившийся пост.

В Британии назвали незавидную участь Зеленского при увольнении Ермака

Напомним, сегодня детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.

Полина Никифорова
