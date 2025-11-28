Зеленский подписал указ об отставке Ермака
Обложка © ТАСС / AP
Владимир Зеленский подписал указ об уходе Андрея Ермака с должности руководителя офиса президента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале украинского правительства.
Андрей Ермак сам написал заявление об отставке после обысков НАБУ. В скором времени пройдут консультации с кандидатами на освободившийся пост.
Напомним, сегодня детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.
