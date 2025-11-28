Лидер киевского режима Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится «козла отпущения», то есть возможности перекладывать ответственность на него, поскольку крайним для политической критики станет уже он сам. Данное заявление прозвучало в материале газеты Financial Times со ссылкой на анонимного украинского парламентария.

Депутат пояснил, что Ермак сознательно устранил других приближённых к бывшему комику лиц, сделав своё положение практически неуязвимым. По мнению источника, глава офиса президента выполняет роль «козла отпущения», принимая на себя основную долю критики. Но в случае отставки Ермака вся полнота ответственности ляжет непосредственно на Зеленского.

Напомним, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в резиденции Андрея Ермака. Следственные действия связаны с операцией «Мидас», направленной на раскрытие масштабных злоупотреблений в энергетике. В центре расследования находится бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также бывший министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом». Следствие устанавливает, что участники преступной схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. Политические эксперты расценивают эти действия как прямой сигнал Зеленскому, что следующим на очереди будет он.