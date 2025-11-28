Politico назвала обыски у Ермака громким событием в расследовании коррупционной схемы
Обложка © ТАСС / Zuma
Американское издание Politico Europe опубликовало материал, в котором назвали обыски, проведённые у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, значимым этапом большого коррупционного расследования на Украине. Согласно публикации, событие имеет огромный резонанс и свидетельствует о глубоком проникновении коррупции в государственные структуры.
Расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со специализированной прокуратурой. Поводом для обысков послужило подозрение в злоупотреблениях полномочиями и финансовых нарушениях, затрагивающих сферу энергетики. В дополнение к расследованию выдвинут ряд обвинений против предпринимателя Тимура Миндича, близкого к властям лица, подозреваемого в участии в коррупционных схемах и влиянии на высокопоставленных чиновников.
Напомним, что НАБУ провело обыски у Андрея Ермака. По предварительным данным, он имеет отношение к делу Миндича и хищениям в области энергетики. Видимо, детективы действительно кое-что там нашли, поскольку теперь они готовятся предъявить ему обвинения.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.