28 ноября, 15:00

Отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью

Обложка © ТАСС / EPA

Обвинения НАБУ в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака и его вероятная отставка создают серьёзную угрозу для власти Владимира Зеленского, так как это может лишить его контроля над Верховной Радой, Кабинетом Министров и СБУ. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным издания, Ермак координирует работу СБУ, Госбюро расследований и правительства. Его отставка грозит Зеленскому потерей контроля над парламентским большинством — власть может перейти либо к Давиду Арахамии, либо к новой коалиции из оппозиции. Также Ермак может лишиться поста главы переговорной группы по мирному урегулированию. Если же обвинения не последуют, в Киеве ожидают контрудара по антикоррупционным органам и оппозиции.

Напомним, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение, а следующим на очереди будет Владимир Зеленский.

Мария Любицкая
Мария Любицкая
