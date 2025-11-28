Отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью

Обвинения НАБУ в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака и его вероятная отставка создают серьёзную угрозу для власти Владимира Зеленского, так как это может лишить его контроля над Верховной Радой, Кабинетом Министров и СБУ. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным издания, Ермак координирует работу СБУ, Госбюро расследований и правительства. Его отставка грозит Зеленскому потерей контроля над парламентским большинством — власть может перейти либо к Давиду Арахамии, либо к новой коалиции из оппозиции. Также Ермак может лишиться поста главы переговорной группы по мирному урегулированию. Если же обвинения не последуют, в Киеве ожидают контрудара по антикоррупционным органам и оппозиции.