«Шатает во все стороны»: Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
Обложка © Life.ru
Коррупционный скандал, а также обыски, проведённые у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, приведут к дестабилизации политической системы Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков — об обысках у Ермака. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«На Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков, заявил, что последствия будут крайне неблагоприятными, однако отметил невозможность точного прогнозирования их конкретных проявлений. Он также охарактеризовал ситуацию для Украины как очень тяжёлую.
Напомним, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение, а следующим на очереди будет Владимир Зеленский.
