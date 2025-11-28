«Шатает во все стороны»: Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака

Коррупционный скандал, а также обыски, проведённые у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, приведут к дестабилизации политической системы Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков — об обысках у Ермака. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«На Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков, заявил, что последствия будут крайне неблагоприятными, однако отметил невозможность точного прогнозирования их конкретных проявлений. Он также охарактеризовал ситуацию для Украины как очень тяжёлую.