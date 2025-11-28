Глава ОП Украины Андрей Ермак после обысков НАБУ и САП может стать «сакральной жертвой» в случае попытки бегства из страны. Такой сценарий в интервью «Вечерней Москве» описал политолог Александр Дудчак.

По его мнению, Ермак превратился из «полезного идиота в опасного», поскольку обладает слишком большим объёмом компрометирующей информации.

«Отпускать его просто где-то жить на вилле не станут. Он, думаю, тоже понимает, как поступают британские спецслужбы с теми, кто отработал. Его превратят в сакральную жертву и скажут, что это «злобные русские» его ликвидировали. Примерно такая же судьба, скорее всего, будет у Зеленского. Единственной их амбицией будет «выжить», — уверен Дудчак.

Политолог считает, что бежать Ермаку фактически некуда, поскольку его не пустят даже в Британию. Дудчак напомнил о методах британских спецслужб, которые не оставляют в живых «отработавших» сотрудников, что делает судьбу главы ОП Украины предсказуемой.