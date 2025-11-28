Ермак станет «сакральной жертвой» при попытке бегства с Украины, считает политолог
Обложка © ТАСС / АP
Глава ОП Украины Андрей Ермак после обысков НАБУ и САП может стать «сакральной жертвой» в случае попытки бегства из страны. Такой сценарий в интервью «Вечерней Москве» описал политолог Александр Дудчак.
По его мнению, Ермак превратился из «полезного идиота в опасного», поскольку обладает слишком большим объёмом компрометирующей информации.
«Отпускать его просто где-то жить на вилле не станут. Он, думаю, тоже понимает, как поступают британские спецслужбы с теми, кто отработал. Его превратят в сакральную жертву и скажут, что это «злобные русские» его ликвидировали. Примерно такая же судьба, скорее всего, будет у Зеленского. Единственной их амбицией будет «выжить», — уверен Дудчак.
Политолог считает, что бежать Ермаку фактически некуда, поскольку его не пустят даже в Британию. Дудчак напомнил о методах британских спецслужб, которые не оставляют в живых «отработавших» сотрудников, что делает судьбу главы ОП Украины предсказуемой.
Напомним, что детективы НАБУ недавно пришли с обысками к Андрею Ермаку. Они считают, что он связан с делом Миндича и хищениями в области энергетики. Теперь ему готовятся предъявить обвинение, а следующим на очереди будет Владимир Зеленский.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.