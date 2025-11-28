Шарий: Ермак приказывал своим структурам незаконно следить за сотрудниками НАБУ и САП

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий высказался о причинах обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его сведениям, структуры чиновника следили за детективами НАБУ и САП по его приказу.

«Ермак отдавал приказ своим структурам незаконно следить за сотрудниками НАБУ и САП», — заявил он.

Также Шарий связал обыски с делом Миндича и раскрыл некоторые детали. По его данным, Ермак «отжимал коммерческие объекты стоимостью в сотни миллионов».