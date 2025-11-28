Шарий: Ермак приказывал своим структурам незаконно следить за сотрудниками НАБУ и САП
Обложка © ТАСС / Martial Trezzini
Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий высказался о причинах обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его сведениям, структуры чиновника следили за детективами НАБУ и САП по его приказу.
«Ермак отдавал приказ своим структурам незаконно следить за сотрудниками НАБУ и САП», — заявил он.
Также Шарий связал обыски с делом Миндича и раскрыл некоторые детали. По его данным, Ермак «отжимал коммерческие объекты стоимостью в сотни миллионов».
Напомним, у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениях в области энергетики. Ермак подтвердил факт обысков. Есть версия, что НАБУ готовит ему обвинение.
