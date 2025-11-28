Россия и США
28 ноября, 08:33

Шарий: Ермак приказывал своим структурам незаконно следить за сотрудниками НАБУ и САП

Обложка © ТАСС / Martial Trezzini

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий высказался о причинах обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его сведениям, структуры чиновника следили за детективами НАБУ и САП по его приказу.

«Ермак отдавал приказ своим структурам незаконно следить за сотрудниками НАБУ и САП», — заявил он.

Также Шарий связал обыски с делом Миндича и раскрыл некоторые детали. По его данным, Ермак «отжимал коммерческие объекты стоимостью в сотни миллионов».

«Ермак загрустил»: Царёв назвал Life.ru настоящую причину обысков у главы офиса Зеленского
Напомним, у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениях в области энергетики. Ермак подтвердил факт обысков. Есть версия, что НАБУ готовит ему обвинение.

Оксана Попова
  • Новости
  • Андрей Ермак
  • Дело Миндича
  • Украина
  • Криминал
