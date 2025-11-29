Глава офиса Зеленского Ермак был отправлен в отставку после обысков, проведённых у него детективами НАБУ. Его подозревают в связях с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» Зеленского, в рамках дела о хищениях в энергетике. В материалах этого дела Ермак фигурирует под кодовым именем «Али-Баба». Украинские СМИ полагают, что эта отставка может привести к потере Зеленским контроля над властью. В Кремле заявили о глубоком политическом кризисе на Украине после отставки Ермака, а в Совфеде уход чиновника назвали трагедией для Европы. В МИД РФ считают, что Ермак может договориться с Западом — иммунитет в обмен на информацию.