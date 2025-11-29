Россия и США
Регион
29 ноября, 00:48

NYT сочла отставку Ермака попыткой избежать вотума недоверия правительству

Обложка © ТАСС / AP

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может быть стратегическим шагом для предотвращения вотума недоверия правительству в Верховной раде. Такую версию выдвинула газета The New York Times.

Издание предполагает, что Ермак, уходя в отставку, мог пойти на этот шаг, чтобы предотвратить голосование о недоверии всему кабинету министров. The New York Times отмечает, что при этом ни один влиятельный политик не призывал к отставке самого президента Владимира Зеленского, поскольку выборы в стране не проводятся в связи с военным положением. В случае объявления вотума недоверия, правительство Украины должно будет уйти в отставку.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака после проведения у него обысков. Антикоррупционное бюро подозревает экс-чиновника в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем — центральной фигурой громкого коррупционного скандала. По информации украинских СМИ, в материалах дела Ермак может проходить под псевдонимом «Али-Баба». Во Франции последние события на Украине назвали полным крахом режима.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

