NYT сочла отставку Ермака попыткой избежать вотума недоверия правительству

Издание предполагает, что Ермак, уходя в отставку, мог пойти на этот шаг, чтобы предотвратить голосование о недоверии всему кабинету министров. The New York Times отмечает, что при этом ни один влиятельный политик не призывал к отставке самого президента Владимира Зеленского, поскольку выборы в стране не проводятся в связи с военным положением. В случае объявления вотума недоверия, правительство Украины должно будет уйти в отставку.