NYT сочла отставку Ермака попыткой избежать вотума недоверия правительству
Обложка © ТАСС / AP
Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может быть стратегическим шагом для предотвращения вотума недоверия правительству в Верховной раде. Такую версию выдвинула газета The New York Times.
Издание предполагает, что Ермак, уходя в отставку, мог пойти на этот шаг, чтобы предотвратить голосование о недоверии всему кабинету министров. The New York Times отмечает, что при этом ни один влиятельный политик не призывал к отставке самого президента Владимира Зеленского, поскольку выборы в стране не проводятся в связи с военным положением. В случае объявления вотума недоверия, правительство Украины должно будет уйти в отставку.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака после проведения у него обысков. Антикоррупционное бюро подозревает экс-чиновника в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем — центральной фигурой громкого коррупционного скандала. По информации украинских СМИ, в материалах дела Ермак может проходить под псевдонимом «Али-Баба». Во Франции последние события на Украине назвали полным крахом режима.
