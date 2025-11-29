Издание «Страна» назвало пять кандидатов на пост ушедшего в отставку Ермака

В украинских политических кругах обсуждаются различные кандидатуры на пост главы Офиса президента Украины после отставки Андрея Ермака. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, помимо ранее упоминавшейся премьер-министра Юлии Свириденко, в качестве возможных преемников рассматриваются шеф Главного управления разведки Кирилл Буданов*, первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, глава Минобороны Денис Шмыгаль, а также заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

По некоторым данным, Свириденко и Палиса считаются людьми, близкими к Ермаку. А вот Фёдоров и Буданов* находятся с экс-главой офиса в напряженных отношениях. Шмыгаль в последнее время дистанцировался от Ермака и проявлял большую близость к Фёдорову.

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассматривается в качестве кандидата на должность главы Офиса президента вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака. Для занятия новой должности ей потребуется покинуть текущий пост. В свою очередь, Фёдоров может быть назначен на пост главы правительства.

