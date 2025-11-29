FT узнала, кто встретится с Уиткоффом в Майами вместо Ермака

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами. Он заменит уволенного сегодня руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Мне сказали, что Рустем Умеров всё же встретится в Майами с посланником Трампа в эти выходные», — заявил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.