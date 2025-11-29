Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 21:29

FT узнала, кто встретится с Уиткоффом в Майами вместо Ермака

Обложка © ТАСС / AP

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами. Он заменит уволенного сегодня руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Мне сказали, что Рустем Умеров всё же встретится в Майами с посланником Трампа в эти выходные», — заявил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский подписал документ об отставке Андрея Ермака после обысков, проведённых у него детективами НАБУ. Его подозревали в участии в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, который зовётся «кошельком Зеленского». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.

Тимур Хингеев
