СМИ узнали, какое решение Трампа по Донбассу и Крыму передаст Уиткофф Путину
Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания российского контроля над Крымом и другими освобождёнными территориями в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Соответствующая информацию передаёт издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
«Трамп направил своего посланника Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, чтобы сделать это предложение напрямую Владимиру Путину в Москву», — говорится в материале.
План американской администрации, согласно публикации, вероятно, будет реализован независимо от «опасений европейских союзников Украины». Ведь США с каждым разом демонстрируют всё более явно, что их не волнует позиция европейских партнёров.
Ранее Путин заявил, что вопрос о возможном признании США Крыма и территорий Донбасса частью России требует обсуждения с Вашингтоном. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос должен стать предметом переговоров с американской стороной. Он отметил стратегическую важность таких консультаций для разрешения конфликта и укрепления региональной стабильности.
