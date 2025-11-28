Россия и США
28 ноября, 15:03

СМИ узнали, какое решение Трампа по Донбассу и Крыму передаст Уиткофф Путину

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания российского контроля над Крымом и другими освобождёнными территориями в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Соответствующая информацию передаёт издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

«Трамп направил своего посланника Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, чтобы сделать это предложение напрямую Владимиру Путину в Москву», — говорится в материале.

План американской администрации, согласно публикации, вероятно, будет реализован независимо от «опасений европейских союзников Украины». Ведь США с каждым разом демонстрируют всё более явно, что их не волнует позиция европейских партнёров.

Путин: Нам, конечно, нужно признание новых территорий, но не от Украины
Ранее Путин заявил, что вопрос о возможном признании США Крыма и территорий Донбасса частью России требует обсуждения с Вашингтоном. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос должен стать предметом переговоров с американской стороной. Он отметил стратегическую важность таких консультаций для разрешения конфликта и укрепления региональной стабильности.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
