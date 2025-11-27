Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 16:11

Путин назвал статус Крыма и Донбасса основным аспектом в переговорах с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Проблема признания США Крыма и территорий Донбасса как российских нуждается в обсуждении с Вашингтоном. С таким заявлением выступил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.

«Это [вопрос признания со стороны США Крыма и Донбасса как территорий России. — Прим. Life.ru.] и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что подобные переговоры обладают стратегической ценностью для разрешения конфликта и упрочения стабильности. Глава государства дополнил, что они создают фундамент для последующего обсуждения тем безопасности и принципа территориальной целостности.

Лавров готовится к встрече с американцами, заявил Путин
Лавров готовится к встрече с американцами, заявил Путин

Ранее Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он отметил, что, хотя конечной целью являются соглашения с Украиной, на данный момент это юридически недостижимо. Президент подчеркнул, что в переговорный процесс могут быть вовлечены любые заинтересованные и способные стороны. Однако ключевым условием для Москвы является международная легитимность итоговых решений, а не их признание украинской стороной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • План Трампа
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar