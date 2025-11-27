Лавров готовится к встрече с американцами, заявил Путин
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров готовится к переговорам с американской стороной, посвящённым ситуации на Украине. В этих обсуждениях также будут задействованы помощник президента Владимир Мединский и сотрудники МИД.
«Готовится к встрече с американскими партнёрами», — сказал Путин журналистам на пресс-конференции в Бишкеке, комментируя отсутствие Лаврова на международных визитах президента России.
Ранее Путин категорически отверг слухи о возможном нападении России на европейские государства, охарактеризовав подобные утверждения как полную чушь. Отвечая на вопросы представителей прессы глава государства подчеркнул, что понять мотивацию распространителей подобного рода сообщений очень сложно.
