Лавров готовится к встрече с американцами, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров готовится к переговорам с американской стороной, посвящённым ситуации на Украине. В этих обсуждениях также будут задействованы помощник президента Владимир Мединский и сотрудники МИД.

«Готовится к встрече с американскими партнёрами», — сказал Путин журналистам на пресс-конференции в Бишкеке, комментируя отсутствие Лаврова на международных визитах президента России.