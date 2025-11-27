Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:35

Лавров готовится к встрече с американцами, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров готовится к переговорам с американской стороной, посвящённым ситуации на Украине. В этих обсуждениях также будут задействованы помощник президента Владимир Мединский и сотрудники МИД.

«Готовится к встрече с американскими партнёрами», — сказал Путин журналистам на пресс-конференции в Бишкеке, комментируя отсутствие Лаврова на международных визитах президента России.

«Они не в себе немножко»: Путин назвал жуликами тех, кто пугает Европу нападением России
«Они не в себе немножко»: Путин назвал жуликами тех, кто пугает Европу нападением России

Ранее Путин категорически отверг слухи о возможном нападении России на европейские государства, охарактеризовав подобные утверждения как полную чушь. Отвечая на вопросы представителей прессы глава государства подчеркнул, что понять мотивацию распространителей подобного рода сообщений очень сложно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.


BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar