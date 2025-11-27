«Они не в себе немножко»: Путин назвал жуликами тех, кто пугает Европу нападением России

«Там [в Европе] есть люди, мне кажется, они не в себе немножко или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал», — сказал Путин.