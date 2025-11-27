«Они не в себе немножко»: Путин назвал жуликами тех, кто пугает Европу нападением России
Обложка © Life.ru
Президен России Владимир Путин резко осудил тех, кто распространяет слухи о российской агрессии в Европе, назвав их «жуликами». Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.
«Там [в Европе] есть люди, мне кажется, они не в себе немножко или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал», — сказал Путин.
Ранее Путин категорически отверг слухи о возможном нападении России на европейские государства, охарактеризовав подобные утверждения как полную чушь. Отвечая на вопросы представителей прессы глава государства подчеркнул, что понять мотивацию распространителей подобного рода сообщений очень сложно.
