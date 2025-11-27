Россия и США
27 ноября, 13:55

Путин назвал ключевых переговорщиков от России по Украине

Обложка © Life.ru

Ключевыми российскими переговорщиками по украинскому урегулированию являются глава МИД России Сергей Лавров, а также помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Он сообщил глава государства Владимир Путин, комментируя предстоящий визит американской делегации в Россию.

«Кто является переговорщиком с российской стороны — это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьёзно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.

Президент также назвал Мединского и Ушакова основными участниками российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что МИД будет играть ключевую роль в обсуждении конкретных пунктов, а Мединский занимается этим вопросом с самого начала. Ушаков, по словам Путина, координирует работу и поддерживает связь с американской стороной.

Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.

