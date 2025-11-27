Президент России Владимир Путин прокомментировал так называемый «план Трампа» по Украине, состоящий из 28 пунктов. Своё мнение российский лидер выразил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Было бы невежливо говорить о каких-то окончательных вариантах, но и их и нет. Мы видим, что американская сторона в чём-то учитывает нашу позицию, где-то нам точно нужно серьёзно обсуждать конкретные вещи, нужно всё положить на дипломатический язык», — отметил Путин.

По его словам, это не проект договора, а набор вопросов для обсуждения и формирования будущих соглашений. Он также уточнил, что после обсуждений в Женеве американская сторона разделила перечень на четыре части, которые могут лечь в основу будущих договоренностей, однако окончательных решений пока нет.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз планирует сорвать план президента США Дональда Трампа по Украине через внесение правок о НАТО. Как подчёркивается в статье, именно в этом просматривается роковая ошибка европейской стратегии.