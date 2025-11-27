Европейские политики предпринимают шаги, способные заблокировать мирные инициативы по Украине, вычёркивая из предложений Дональда Трампа фундаментальный тезис о нерасширении Альянса. Такое заявление было сделано авторами издания Responsible Statecraft.

Как подчёркивается в статье, именно в этом просматривается роковая ошибка европейской стратегии. Данный шаг расценивается как проявление цинизма, поскольку он создаёт чиновникам из Европы образ сторонников украинского суверенитета, в то время как реально способствует затягиванию военного противостояния.

Публикация обращает внимание, что путём внедрения таких спорных поправок в американскую концепцию, в Европе формируют условия, которые Кремль не сможет принять. В дальнейшем, по прогнозам RS, последуют призывы к наращиванию поставок вооружений и введению дополнительных ограничительных мер, что приведёт к очередному витку конфликта.

«Результатом этого фарса не станет мир для Украины и Европы; мира не будет вообще», — заключается в тексте.

Ранее стало известно, что в Норвегии обвинили ЕС в срыве мирного процесса по Украине. Кандидат наук Гленн Дизен заявил, что угрозы Евросоюза направить войска на Украину мешают мирному урегулированию. Он считает, что такие заявления сами по себе создают серьёзное препятствие. Свою мысль эксперт высказал в связи с сообщениями о готовности Европы разместить военных после подписания мира.