26 ноября, 10:03

«Рано говорить о мире»: В Кремле остудили ожидания скорого завершения конфликта на Украине

Песков призвал не делать преждевременных выводов о скором завершении СВО

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о скором завершении конфликта на Украине. По его словам, говорить о близости мирного соглашения пока преждевременно.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о том, что стороны якобы никогда не были так близки к урегулированию. Песков подчеркнул, что на данном этапе делать подобные оценки рано.

Трамп надеется на встречу с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Ранее Зеленский увидел «много перспектив» для мира после встречи в Женеве, а генсек НАТО и вовсе заявил, что украинский конфликт возможно завершить до конца 2025 года.

