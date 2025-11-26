«Рано говорить о мире»: В Кремле остудили ожидания скорого завершения конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о скором завершении конфликта на Украине. По его словам, говорить о близости мирного соглашения пока преждевременно.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о том, что стороны якобы никогда не были так близки к урегулированию. Песков подчеркнул, что на данном этапе делать подобные оценки рано.