«Рано говорить о мире»: В Кремле остудили ожидания скорого завершения конфликта на Украине
Песков призвал не делать преждевременных выводов о скором завершении СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о скором завершении конфликта на Украине. По его словам, говорить о близости мирного соглашения пока преждевременно.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления о том, что стороны якобы никогда не были так близки к урегулированию. Песков подчеркнул, что на данном этапе делать подобные оценки рано.
Ранее Зеленский увидел «много перспектив» для мира после встречи в Женеве, а генсек НАТО и вовсе заявил, что украинский конфликт возможно завершить до конца 2025 года.
