Генсек НАТО Рютте допустил завершение украинского конфликта в ближайшее время

Украинский конфликт возможно завершить до конца 2025 года. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью испанскому изданию El País.

Рютте пояснил, что после женевских переговоров потребуется провести дополнительные встречи, а также отдельное обсуждение некоторых вопросов с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом. Он признал, что стороны пока не дошли до этой стадии переговорного процесса. Генеральный секретарь выразил надежду на скорое наступление мира, хотя и отметил сложность подобных прогнозов.

Комментируя поставки вооружений, Рютте подчеркнул, что европейские страны внесли значительный вклад за последние годы, однако определённые возможности могут предложить только Соединённые Штаты. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился гарантировать финансирование американского оружия через Канаду и европейских союзников. При этом Украина ежемесячно получает вооружения примерно на один миллиард долларов, а к концу года общая сумма может достичь пяти миллиардов.

Касаясь вопроса членства Украины в НАТО, Рютте заявил, что на вашингтонском саммите альянса был подтверждён необратимый характер её пути в организацию. Тем не менее ряд союзников, включая США, в настоящее время выступают против. Генеральный секретарь напомнил, что Вашингтонский договор 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантической зоны, но без единодушного согласия союзников это невозможно.

Ранее сообщалось, что ЕС экстренно разрабатывает запасной план финансовой поддержки Украины на начало 2026 года. К этому шагу европейские чиновники вынуждены из-за сопротивления Бельгии использованию замороженных российских активов для выделения кредита Киеву.