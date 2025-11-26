ЕС экстренно готовит план Б по спасению Украины в 2026 году

Евросоюз в срочном порядке разрабатывает запасной план финансовой поддержки Украины на начало 2026 года. Причиной стало сопротивление Бельгии идее использования замороженных российских активов для выделения Киеву кредита в €140 млрд.

Как сообщает Politico, на декабрьском саммите ЕС может быть предложен «промежуточный кредит» для Украины. Эти средства, привлечённые через заимствования сообщества, должны помочь стране «удержаться на плаву» в первые месяцы 2026 года. Сейчас эксперты в Брюсселе экстренно разрабатывают эту и другие инициативы по оказанию помощи Киеву.

Официальные лица ЕС надеются, что такой манёвр даст время «найти решение с российскими активами, которое устроит все стороны». Предполагается, что Украина позже погасит промежуточный кредит за счет средств будущего «репарационного». Окончательное решение по новому плану может быть принято в ближайшие дни.

Изначально в ЕС рассчитывали использовать замороженные активы России для прямого финансирования Украины, однако Бельгия, на чьей территории находятся эти средства, заблокировала предложение из-за опасений юридических и финансовых рисков.