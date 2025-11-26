Россия и США
26 ноября, 05:48

В РФ разработали ответ на возможную конфискацию активов Западом

Обложка © GigaChat

В России разработаны предложения по ответным мерам на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Планируемое недружественными государствами изъятие российских активов является грубым нарушением фундаментальных норм международного права»,подчеркнул министр в беседе с ТАСС.

Он добавил, что такие действия влекут обязанность компенсировать ущерб, причинённый Российской Федерации. Предложения уже представлены руководству страны. Детали возможных ответных мер не раскрываются, но очевидно, что Россия готовится к защите своих интересов в случае реализации западных планов.

ЕС раскололся: Бельгия и Италия против авантюры с российскими активами

Напомним, Бельгия, на чьей площадке Euroclear размещены замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов евро, заблокировала соответствующее предложение Европейской комиссии, внесённое 23 октября. Правительство Брюсселя настаивает на получении юридически обязывающих гарантий от всех стран-членов ЕС о полном разделении финансовых и правовых рисков, которые неизбежно возникнут в случае ответных действий со стороны России. Тем временем другие страны ЕС призвали пустить замороженные активы РФ на помощь Киеву.

