В РФ разработали ответ на возможную конфискацию активов Западом

В России разработаны предложения по ответным мерам на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Планируемое недружественными государствами изъятие российских активов является грубым нарушением фундаментальных норм международного права», — подчеркнул министр в беседе с ТАСС.

Он добавил, что такие действия влекут обязанность компенсировать ущерб, причинённый Российской Федерации. Предложения уже представлены руководству страны. Детали возможных ответных мер не раскрываются, но очевидно, что Россия готовится к защите своих интересов в случае реализации западных планов.