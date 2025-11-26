Россия и США
25 ноября, 22:20

Мерц, Макрон и Стармер призвали пустить замороженные активы РФ на помощь Киеву

Обложка © Х / emmanuelmacron

Страны «коалиции желающих» выступили за полное использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Такое решение европейцы обсудили на видеоконференции, которую вели канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

В совместном заявлении лидеры отметили, что затягивать больше нельзя, поскольку Киеву нужен стабильный источник денег. Замороженные российские активы в коалиции назвали ключевым инструментом в долгосрочной схеме поддержки Украины.

Недавно Париж уже дал понять, что решение по замороженным российским активам почти готово, и обсуждения вошли в финальную фазу. Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС пытается согласовать детали между всеми странами и выйти на подписание общего документа в ближайшие дни. В Европе уверены, что эти деньги должны стать главным рычагом давления на Москву и одновременно источником поддержки Киева.

