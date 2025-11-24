Мирный план Трампа переписали: Из схемы «вычеркнули» российские миллиарды

Из обновлённой версии мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине исключён пункт об использовании замороженных российских активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, изначально предполагалось направить порядка 100 млрд долларов в Фонд восстановления Украины, при этом половину доходов от него должны были получать США, а оставшиеся средства планировалось инвестировать в совместные американо-российские проекты.

Однако в ходе переговоров документ был значительно сокращён и переформатирован. Теперь он сосредоточен на базовых шагах для скорейшего прекращения огня, а более сложные и чувствительные темы — включая судьбу российских активов и территориальные вопросы — вынесены за рамки текущей версии и будут обсуждаться отдельно.

По словам замглавы Офиса президента Украины Игоря Брусило, диалог между сторонами продолжается. После прояснения ключевых пунктов может состояться прямой контакт лидеров, который должен подготовить почву для финального согласования плана и возможной личной встречи.

Американский мирный план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов, ранее был представлен лично президентом США Дональдом Трампом и передан украинской стороне для ознакомления. При этом ряд положений документа вызвал критику со стороны европейских политиков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев не должен идти на территориальные уступки ради прекращения боевых действий, а также соглашаться на возможные ограничения численности своих вооружённых сил.

На этом фоне страны ЕС выдвинули собственную версию «контрпредложения», которая, по данным европейских СМИ, предусматривает сохранение территориальной целостности Украины, предоставление ей гарантий безопасности и перспективу вступления в НАТО, а также обсуждение вопроса возможных компенсаций со стороны России.