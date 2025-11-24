Министр армии США Дэниел Дрисколл допустил тактическую ошибку, проведя преждевременные «полномасштабные мирные переговоры» с высокопоставленными представителями Киева. Об этом сообщил американскому порталу Axios один из высокопоставленных чиновников администрации США.

По его словам, Дрисколл «опередил события», что позволило украинской стороне заявить о якобы оказываемом давлении и попытках принудить Киев к соглашению.

«Украинцы утверждают, что мы пытаемся заставить их принять сделку в интересах России. Это их стандартная тактика. Это неправда, но нас немного переиграли», — отметил собеседник издания.

Дэниел Дрисколл: кто такой, откуда взялся

Дэниел Дрисколл занял пост нового спецпредставителя Дональда Трампа по Украине на фоне активизации дипломатических контактов вокруг возможного мирного урегулирования конфликта. Его назначение стало частью обновлённой стратегии команды Трампа, нацеленной на поиск формулы прекращения боевых действий и пересмотр подходов к поддержке Киева.

Информация о новом назначении ранее появилась в издании The Guardian и была подтверждена телеканалом Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом украинская сторона в последние недели неоднократно заявляла о давлении со стороны США в контексте обсуждения мирных инициатив, отрицая готовность принимать решения, которые могут противоречить национальным интересам.

На этом фоне в Европе и США продолжается дискуссия о целесообразности ускоренных мирных переговоров и возможных условиях соглашения, которые всё чаще становятся предметом политических споров и утечек в СМИ.