Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»

Министр армии США Дэниел Дрисколл, которого The Guardian называет новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине, сделал в Киеве одно из самых резких заявлений последних недель. Дрисколл отметил, что американская армия продолжает поддерживать Киев, но оценки Пентагона остаются тревожными: ситуация для Украины крайне тяжёлая. Именно сейчас, по его мнению, наступил лучший момент для поиска мирного решения.

«Нам нужно покончить с этим дерьмом», — сказал он, выступая перед европейскими дипломатами.

Дрисколл также сообщил, что будущие гарантии безопасности для Украины уже включены в пакет договорённостей с США и будут обсуждаться с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни. При этом он дал понять, что в ключевых вопросах Вашингтон не намерен идти на уступки и не собирается раскрывать детали переговоров.