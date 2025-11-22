Россия и США
22 ноября, 18:28

Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»

Обложка © ТАСС / Zuma

Министр армии США Дэниел Дрисколл, которого The Guardian называет новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине, сделал в Киеве одно из самых резких заявлений последних недель. Дрисколл отметил, что американская армия продолжает поддерживать Киев, но оценки Пентагона остаются тревожными: ситуация для Украины крайне тяжёлая. Именно сейчас, по его мнению, наступил лучший момент для поиска мирного решения.

«Нам нужно покончить с этим дерьмом», — сказал он, выступая перед европейскими дипломатами.

Дрисколл также сообщил, что будущие гарантии безопасности для Украины уже включены в пакет договорённостей с США и будут обсуждаться с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни. При этом он дал понять, что в ключевых вопросах Вашингтон не намерен идти на уступки и не собирается раскрывать детали переговоров.

Тон встречи министра Дрисколла с европейскими чиновниками был «тошнотворным»
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.

Полина Никифорова
