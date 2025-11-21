Трамп объявил о дедлайне для Киева по мирному плану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Следующий четверг, 27 ноября, является подходящим дедлайном для мирного плана по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал он в эфире радио Fox News.
Американский лидер добавил, что Россия не хочет продолжения конфликта с Украиной.
Также Трамп пригрозил, что скоро введёт «очень мощные» санкции против России. Новые ограничения, как отметил американский лидер, осложнят продажу российской нефти.
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
