Трамп объявил о дедлайне для Киева по мирному плану

Следующий четверг, 27 ноября, является подходящим дедлайном для мирного плана по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал он в эфире радио Fox News.

Американский лидер добавил, что Россия не хочет продолжения конфликта с Украиной.

Также Трамп пригрозил, что скоро введёт «очень мощные» санкции против России. Новые ограничения, как отметил американский лидер, осложнят продажу российской нефти.