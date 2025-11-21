Трамп пригрозил, что скоро введёт «очень мощные» санкции против России

США в скором времени введут «очень мощные» санкции против России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», — сказал он в эфире радио Fox News.

Новые ограничения, как отметил американский лидер, осложнят продажу российской нефти.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.