Зеленский и Трамп обсудят мирный план США на следующей неделе

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе — одним из ключевых пунктов станет американский мирный план по Украине. Об этом сообщает Sky News.

Перед разговором президент Украины планирует проконсультироваться с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии, чтобы выработать общую позицию. А уже сегодня США проведут закрытый брифинг для послов ЕС в Киеве, где также обсудят детали инициативы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.