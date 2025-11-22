Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 04:44

Тон встречи министра Дрисколла с европейскими чиновниками был «тошнотворным»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Американский министр армии Дэниел Дрисколл провёл встречу с европейскими официальными лицами, её тон был «тошнотворным». Об этом сообщает The Financial Times

«Администрация Трампа сообщила украинским и европейским чиновникам, что у них мало возможностей для переговоров по поводу её плана по прекращению войны с Россией, поскольку США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы он до четверга подписал соглашение, разработанное при помощи Москвы», — говорится в статье.

Кроме того, Дрисколл заявил, что он оптимистично настроен и считает, что «сейчас настало время для мира». Но при этом предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять гибкость.

«Один из высокопоставленных европейских чиновников охарактеризовал тон встречи как «тошнотворный», — отмечает издание.

«Это прекрасно»: Трамп прокомментировал решение Грин уйти в отставку
«Это прекрасно»: Трамп прокомментировал решение Грин уйти в отставку

Ранее стало известно, что европейские чиновники обеспокоены влиянием американских инициатив на планы финансирования Украины. По их мнению, план Вашингтона может нарушить процесс заморозки и перераспределения российских активов. В частности, речь идёт о предложении инвестировать €100 млрд из замороженных активов в фонд восстановления Украины, при этом половина прибыли от вложений должна идти США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar