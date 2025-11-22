Тон встречи министра Дрисколла с европейскими чиновниками был «тошнотворным»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Американский министр армии Дэниел Дрисколл провёл встречу с европейскими официальными лицами, её тон был «тошнотворным». Об этом сообщает The Financial Times
«Администрация Трампа сообщила украинским и европейским чиновникам, что у них мало возможностей для переговоров по поводу её плана по прекращению войны с Россией, поскольку США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы он до четверга подписал соглашение, разработанное при помощи Москвы», — говорится в статье.
Кроме того, Дрисколл заявил, что он оптимистично настроен и считает, что «сейчас настало время для мира». Но при этом предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять гибкость.
«Один из высокопоставленных европейских чиновников охарактеризовал тон встречи как «тошнотворный», — отмечает издание.
Ранее стало известно, что европейские чиновники обеспокоены влиянием американских инициатив на планы финансирования Украины. По их мнению, план Вашингтона может нарушить процесс заморозки и перераспределения российских активов. В частности, речь идёт о предложении инвестировать €100 млрд из замороженных активов в фонд восстановления Украины, при этом половина прибыли от вложений должна идти США.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.