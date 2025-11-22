Россия и США
22 ноября, 04:34

«Это прекрасно»: Трамп прокомментировал решение Грин уйти в отставку

Трамп назвал решение Грин уйти из Конгресса США хорошей новостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп назвал отличной новостью для США решение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уйти в отставку.

«Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно», — приводит слова республиканца телеканал ABC News.

Хозяин Белого дома также отметил, что не был заранее проинформирован о решении Грин покинуть Конгресс. Он полагает, что конгрессвумен «должна быть счастлива».

Трамп назвал свою бывшую сторонницу предательницей и позором Республиканской партии
Напомним, на фоне обострившегося конфликта с президентом США член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о своем уходе из Конгресса. Её отставка вступит в силу 5 января 2026 года. Она заявила, что боролась за избрание Трампа активнее любого другого республиканца. Конгрессвумен отметила, что многие республиканцы тайно ненавидели американского лидера и наносили ему удары в спину, однако позже были приняты обратно после выборов.

Алена Пенчугина
