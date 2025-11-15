Трамп назвал свою бывшую сторонницу предательницей и позором Республиканской партии

Глава Белого дома утверждает, что его бывшая соратница заметно «сместилась влево» в своих политических взглядах. Трамп охарактеризовал Грин как очередного фальшивого политика, подчеркнув, что её позиция представляет угрозу для единства республиканцев.

Напомним, что ранее Дональд Трамп официально отказался от поддержки Марджори Тейлор Грин, назвав её разглагольствующей сумасшедшей. Поводом для конфликта послужили результаты опроса, направленные им Грин. Согласно исследованию, она могла бы набрать лишь 12% голосов на выборах сенатора или губернатора Джорджии. Трамп подчеркнул, что политик не имела бы никаких шансов на успех без его личной поддержки, которую теперь теряет. Со своей стороны, Марджори Тейлор Грин опровергла утверждения президента, заявив о несправедливых нападках с его стороны.