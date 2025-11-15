Трамп назвал свою бывшую сторонницу предательницей и позором Республиканской партии
Дональд Трамп и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, © ТАСС / MICHAEL REYNOLDS / ЕРА
Президент США Дональд Трамп публично обвинил конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в предательстве интересов Республиканской партии. Соответствующее заявление американский лидер распространил через свою социальную сеть Truth Social.
Глава Белого дома утверждает, что его бывшая соратница заметно «сместилась влево» в своих политических взглядах. Трамп охарактеризовал Грин как очередного фальшивого политика, подчеркнув, что её позиция представляет угрозу для единства республиканцев.
«Предала всю Республиканскую партию, сдвинувшись (политически) влево... Просто очередной фальшивый политик», — написал он.
Напомним, что ранее Дональд Трамп официально отказался от поддержки Марджори Тейлор Грин, назвав её разглагольствующей сумасшедшей. Поводом для конфликта послужили результаты опроса, направленные им Грин. Согласно исследованию, она могла бы набрать лишь 12% голосов на выборах сенатора или губернатора Джорджии. Трамп подчеркнул, что политик не имела бы никаких шансов на успех без его личной поддержки, которую теперь теряет. Со своей стороны, Марджори Тейлор Грин опровергла утверждения президента, заявив о несправедливых нападках с его стороны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.