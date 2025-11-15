Трамп отрёкся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не поддержит свою бывшую сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав её «разглагольствующей сумасшедшей». По словам республиканца, конфликт начался после того, как он отправил Грин результаты опроса, показавшего, что она набрала бы лишь 12% голосов на выборах сенатора или губернатора Джорджии.

«Я отказываюсь от своей поддержки «конгрессвумен» Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия. У неё не было бы ни единого шанса без моей поддержки, которую она бы и не получила!» – написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Сама Тейлор Грин ответила, что президент напал на неё несправедливо и солгал. По её словам, глава Белого дома использует ситуацию, чтобы устрашить других республиканцев перед голосованием по раскрытию файлов Эпштейна.

«Я ему вообще не звонила, но сегодня отправила несколько сообщений. Видимо, именно это и вывело его из себя. Файлы Эпштейна. Он жёстко на меня нападает, чтобы показать пример и напугать остальных республиканцев. Но я не поклоняюсь Дональду Трампу и не служу ему. Я служу своему округу и американскому народу», — заявила конгрессвумен.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила о готовности назвать сообщников Джеффри Эпштейна. Конгрессвумен пообещала обнародовать имена, если получит списки от женщин, обвиняющих финансиста в преступлениях. Грин отметила, что для этого воспользуется конституционным иммунитетом, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания в Палате представителей или Сенате.