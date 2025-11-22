План Трампа по Украине может сорвать экспроприацию активов России в ЕС

Европейские чиновники обеспокоены влиянием американских инициатив на планы финансирования Украины. Как пишет издание Politico, план США может нарушить процесс заморозки и перераспределения российских активов.

«Дональд Трамп внёс сумятицу в одни из самых деликатных переговоров, которые в настоящее время ведутся в Европе, что может сорвать усилия по оказанию финансовой помощи Украине в её борьбе с Россией», — говорится в статье.

В частности, речь идёт о предложении инвестировать €100 млрд из замороженных активов в фонд восстановления Украины, при этом половина прибыли от вложений должна идти США. Европейские источники издания выражают недоумение и опасение, что такая схема подорвёт согласованные усилия по выделению репарационного кредита в размере €140 млрд.

«Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнёсся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить активы, хранящиеся в Европе. Чиновник из правительства одного из стран ЕС прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить своё недовольство, а высокопоставленный политик ЕС заявил: «Уиткоффу нужно обратиться к психиатру», — отметили в издании.

А ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц первым из европейских лидеров созвонился с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Как заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, это был доверительный и конструктивный разговор. Они обсуждали план на протяжении четверти часа.