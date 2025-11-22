Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 23:19

Мерц и Трамп обсудили по телефону план по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Немецкий канцлер Фридрих Мерц первым из европейских лидеров созвонился с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Такой информацией делится издание Bild, ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

«Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор», — заявил спикер. Он подчеркнул, что во время разговора стороны согласовали дальнейшие меры на уровне советников.

Отмечается, что Мерц и Трамп обсуждали план по прекращению боевых действий на протяжении четверти часа.

Этот разговор, как и сам план Трампа, вероятнее всего, станут темой для обсуждения на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Южной Африке.

Трамп лично одобрил новый мирный план по Украине из 28 пунктов
Трамп лично одобрил новый мирный план по Украине из 28 пунктов

Также накануне стало известно о телефонном разговоре, который состоялся между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой обсуждения стала последняя мирная инициатива, предложенная Соединёнными Штатами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar