Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус в Берлине проинформировал журналистов о недавнем телефонном разговоре, который состоялся между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой обсуждения стала последняя мирная инициатива, предложенная Соединенными Штатами.

Корнелиус передал позицию участников переговоров, отметив, что Мерц, Макрон и Стармер заверили украинскую сторону в сохранении полной и непоколебимой поддержки на пути к достижению долгосрочного и справедливого урегулирования. Кроме того, все четверо собеседников, по его словам, выразили одобрение усилиям США, направленным на прекращение конфликта на Украине.

Представитель правительства ФРГ также сообщил, что лидеры согласовали необходимость дальнейшего продвижения к цели, которая заключается в защите долгосрочных жизненно важных интересов как Европы, так и Украины. Это, в частности, подразумевает, что линия соприкосновения должна служить отправной точкой для достижения компромисса, а также что Вооружённые силы Украины обязаны сохранять потенциал для эффективной защиты суверенитета страны.

В заключение Корнелиус уточнил, что участники разговора пришли к единому мнению относительно того, что любое соглашение, затрагивающее интересы европейских государств, Европейского Союза и НАТО, должно быть одобрено европейскими партнёрами, то есть достигнуто на основе консенсуса среди союзников.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.