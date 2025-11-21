Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что внешнее давление не сможет заставить Киев отказаться от своих национальных интересов в ходе переговорного процесса. Об этом он сообщил на закрытой встрече с народными депутатами из правящей партии «Слуга народа», как передает издание «Общественное», ссылаясь на присутствовавших на мероприятии лиц.

По информации, полученной журналистами, глава государства категорически заявил об отсутствии каких-либо предпосылок для того, чтобы украинскую сторону удалось «дожать» до принятия невыгодных условий. Это утверждение прозвучало на фоне обсуждения мирного плана, который был передан украинской стороне Соединенными Штатами.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на том, что предстоящая неделя обещает быть напряженной, поскольку ожидаются весьма непростые раунды консультаций относительно заключения мирного соглашения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.