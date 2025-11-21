В Кремле назвали российское наступление принуждением Зеленского к миру
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обрисовал ключевую цель текущей военной кампании, заявив, что успешное продвижение российских войск служит рычагом для принуждения к миру администрации Владимира Зеленского.
По разъяснениям Пескова, суть операции заключается в создании условий, при которых киевский режим будет вынужден немедленно приступить к переговорному процессу, а не откладывать его на неопределённый срок.
Представитель Кремля особо акцентировал внимание на том, что с каждым шагом вперед, который делают российские силы, «свободное поле для манёвра» в принятии решений у Зеленского неуклонно сужается из-за территориальных потерь.
Песков резюмировал, что данная стратегия является прямым методом принуждения киевских властей к поиску дипломатического выхода, поскольку, по его оценке, продолжение нынешнего курса для них является одновременно и иррациональным, и чреватым серьезными последствиями.
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
