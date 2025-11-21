Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обрисовал ключевую цель текущей военной кампании, заявив, что успешное продвижение российских войск служит рычагом для принуждения к миру администрации Владимира Зеленского.

По разъяснениям Пескова, суть операции заключается в создании условий, при которых киевский режим будет вынужден немедленно приступить к переговорному процессу, а не откладывать его на неопределённый срок.

Представитель Кремля особо акцентировал внимание на том, что с каждым шагом вперед, который делают российские силы, «свободное поле для манёвра» в принятии решений у Зеленского неуклонно сужается из-за территориальных потерь.

Песков резюмировал, что данная стратегия является прямым методом принуждения киевских властей к поиску дипломатического выхода, поскольку, по его оценке, продолжение нынешнего курса для них является одновременно и иррациональным, и чреватым серьезными последствиями.