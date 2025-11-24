Трамп опубликовал противоречивый пост про мирные переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп опубликовал противоречивый пост про мирный диалог по Украине. Американский лидер призвал не верить в значительный прогресс на переговорном треке, но допустил, что «происходит что-то хорошее».

«Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее», — написал он в соцсетях.