Трамп опубликовал противоречивый пост про мирные переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп опубликовал противоречивый пост про мирный диалог по Украине. Американский лидер призвал не верить в значительный прогресс на переговорном треке, но допустил, что «происходит что-то хорошее».
«Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее», — написал он в соцсетях.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил 28-пунктовый мирный план по завершению конфликта на Украине. В ответ Владимир Зеленский выразил намерение переработать документ вместе с европейскими лидерами. Позже ЕС представил собственный план из 24 пунктов, который отличался от версии Трампа. Документы обсуждались на встрече в Женеве между американской и украинской делегациями. СМИ узнали, что стороны согласовали большую часть из мирного плана Вашингтона.
