Паника нарастает: Зеленский вместе с лидерами стран ЕС хочет до 27 ноября переписать план Трампа

ЕС стремится предоставить Украине дополнительное время, чтобы внести правки в предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта. Об этом пишет Bloomberg. По словам источников, европейские лидеры совместно с Владимиром Зеленским действуют осторожно, но фактически пытаются «переписать большую часть документа», подавая изменения как «конструктивные обновления».

Ситуация усложняется тем, что администрация Трампа поставила Киеву крайний срок по мирному плану — до 27 ноября. Поэтому в Европе сейчас идут интенсивные консультации, цель которых — не дать Киеву оказаться перед жёстким выбором без возможности корректировок.

«Европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть Украине больше времени для выработки новых рамок прекращения огня с Россией после того, как администрация Трампа ввела крайний срок на День благодарения», — указано в статье.

Напомним, что Дональд Трамп на днях одобрил комплексный мирный план из 28 пунктов, направленный на разрешение конфликта на Украине. Разработка документа велась в условиях строгой конфиденциальности на протяжении нескольких недель. Тем не менее стало известно, что Европейский союз разрабатывает самостоятельный мирный план, который существенно отличается от американских предложений.