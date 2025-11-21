«Более выгодный для Киева»: Стало известно о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины

Европейский союз работает над собственным мирным планом для Украины, который отличается от предложений, выдвинутых Соединёнными Штатами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации газеты, европейские лидеры стремятся заручиться поддержкой украинского правительства для своего плана.

ЕС, как сообщают источники издания, считает свой план мирного урегулирования более выгодным для Украины. Этот документ, разработанный при участии правительств Великобритании, Германии и Франции, направлен на поддержку Киева в определении его переговорной позиции.

Основными пунктами плана являются: прекращение огня и условие, согласно которому любые территориальные уступки Украины должны сопровождаться гарантиями безопасности, включая возможность вступления в НАТО.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — говорится в публикации.

Ранее Москва отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль до сих пор не получил из Киева ни одного официального сигнала о готовности обсуждать детали американской инициативы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок.