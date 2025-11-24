«Чем бы дитя ни тешилось»: Политолог и психолог оценили новый ИИ-шедевр от Трампа в сияющих доспехах

Президент США Дональд Трамп продолжает «тестировать» нейросети: он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором он изображён властелином в золотых доспехах и на троне, а у его ног — некая тройка людей в костюмах. Life.ru попросил экспертов проанализировать этот кадр. Так, психолог считает, что это типичное поведение нарцисса с демонстративным типом личности, а политолог видит в этом нейросетевом «шедевре» послание европейским чиновникам.

Политолог, историк, публицист Армен Гаспарян заявил нам, что у Трампа «давным-давно тщеславие и эго перешли в фазу эго-перформанс», поэтому он ищет всё новые способы креативно себя спозиционировать.

По мнению Гаспаряна, Трамп рисует себя повелителем мира на фоне переговоров по украинскому треку. А люди, сидящие у его ног, — скорее всего, премьер Британии Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц, которым президент Штатов указывает на их место.

«Трамп таким образом рисует себя повелителем мира. Странно, что не владычицей морской, а всего лишь в доспехах на троне. Если бы этим занимался бы школьник 12 лет, это, наверное, было бы забавно. Когда этим занимается президент Соединённых Штатов Америки, страны, которая считает себя политическим гегемоном, выглядит это весьма и весьма своеобразно. Ну ладно, чем бы дитя ни тешилось, нравится Трампу, да ради бога», — заключил эксперт.

Психолог Александр Кичаев в свою очередь рассказал Life.ru, что подобные картинки — типичный пример нарцисса с демонстративным типом личности, а все действия Трампа рассчитаны на похвалу.

«Это человек, который обязательно должен получать подтверждение того, что он особый, великий, значимый. Все действия Трампа рассчитаны на то, что его должны похвалить. Он реализует потребность в одобрении и признании. Если ему этого не даёт социум, он очень огорчается и старается заслужить уважение, почёт, любовь. Из этого же ряда его желание получить Нобелевскую премию, желание стать миротворцем, войти в историю», — отметил собеседник Life.ru.