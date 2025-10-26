Большинству американцев не понравилось ИИ-видео, где Трамп облил их коричневой жижей

Подавляющее большинство американцев — 70% — выразили негативное отношение к провокационному видео, сгенерированному искусственным интеллектом, которое президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Согласно данным опроса компании YouGov, лишь каждый пятый респондент (20%) одобрил решение главы государства разместить этот контент, тогда как 10% затруднились с оценкой.

Трамп опубликовал ИИ-ролик, где обливает протестующих коричневой жижей с истребителя. Видео © Х / xerias_x

Ролик, созданный на основе технологий ИИ, демонстрировал Трампа в образе короля, который с борта истребителя поливает грязью участников протестов под лозунгом No Kings странной коричневой субстанцией. Публикация вызвала широкое общественное осуждение.

Стоит отметить, что Трамп большой любитель подобного рода роликов. Недавно он поделился видео, где также изображён в виде монарха с мечом, а ключевым моментом становится сцена, где лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шумер преклоняют перед ним колени.