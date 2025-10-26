Сектор Газа
26 октября, 03:35

Большинству американцев не понравилось ИИ-видео, где Трамп облил их коричневой жижей

Трамп опубликовал ИИ-ролик, где обливает протестующих коричневой жижей с истребителя. Обложка © Х / xerias_x

Подавляющее большинство американцев — 70% — выразили негативное отношение к провокационному видео, сгенерированному искусственным интеллектом, которое президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Согласно данным опроса компании YouGov, лишь каждый пятый респондент (20%) одобрил решение главы государства разместить этот контент, тогда как 10% затруднились с оценкой.

Трамп опубликовал ИИ-ролик, где обливает протестующих коричневой жижей с истребителя. Видео © Х / xerias_x

Ролик, созданный на основе технологий ИИ, демонстрировал Трампа в образе короля, который с борта истребителя поливает грязью участников протестов под лозунгом No Kings странной коричневой субстанцией. Публикация вызвала широкое общественное осуждение.

На протесты против политики Трампа вышли около 7 миллионов американцев
Стоит отметить, что Трамп большой любитель подобного рода роликов. Недавно он поделился видео, где также изображён в виде монарха с мечом, а ключевым моментом становится сцена, где лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шумер преклоняют перед ним колени.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
