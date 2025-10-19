Вэнс опубликовал сгенерированное ИИ видео с Трампом в образе короля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в социальной сети Bluesky сгенерированное искусственным интеллектом видео с действующим президентом страны Дональдом Трампом в образе короля. На кадрах глава США облачается в королевскую мантию, возлагает на себя корону и берёт в руки церемониальный меч.

Трамп в образе короля. Видео © Bluesky / JD Vance

Особое внимание в ролике привлёк финальный эпизод, где перед Трампом преклоняют колено представители Демократической партии.

Напомним, по всей стране проходят массовые протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»), направленные против политики администрации Трампа. Ранее организаторы этих акций сообщали, что в демонстрациях приняли участие не менее 7 миллионов американцев, большинство из которых несли транспаранты с резкой критикой в адрес президента и членов его команды.