Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 00:31

Вэнс опубликовал сгенерированное ИИ видео с Трампом в образе короля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в социальной сети Bluesky сгенерированное искусственным интеллектом видео с действующим президентом страны Дональдом Трампом в образе короля. На кадрах глава США облачается в королевскую мантию, возлагает на себя корону и берёт в руки церемониальный меч.

Трамп в образе короля. Видео © Bluesky / JD Vance

Особое внимание в ролике привлёк финальный эпизод, где перед Трампом преклоняют колено представители Демократической партии.

Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля
Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля

Напомним, по всей стране проходят массовые протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»), направленные против политики администрации Трампа. Ранее организаторы этих акций сообщали, что в демонстрациях приняли участие не менее 7 миллионов американцев, большинство из которых несли транспаранты с резкой критикой в адрес президента и членов его команды.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Bluesky / JD Vance

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar