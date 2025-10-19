Сектор Газа
19 октября, 14:35

Трамп сел в истребитель и разбомбил протестующих коричневой жижей в ИИ-видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп вызвал общественный резонанс, опубликовав в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом провокационное видео. На ролике, созданном пользователем соцсети X, глава Белого предстаёт в образе короля, летящего на истребителе и сбрасывающего некую коричневую субстанцию на протестующих.

Трамп опубликовал ИИ-ролик, где обливает протестующих коричневой жижей с истребителя. Видео © Х / xerias_x

Кроме того, Трамп поделился видео, ранее опубликованным вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В этом сгенерированном ИИ ролике, размещённом в Bluesky, глава Белого дома также изображён в виде монарха с мечом, а ключевым моментом становится сцена, где лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шумер преклоняют перед ним колени.

Напомним, что в США недавно прошли масштабные протесты, собравшие не менее семи миллионов участников. Эти демонстрации, проходившие под общим лозунгом «No Kings» («Нет королям»), выражали несогласие с политикой действующего президента Дональда Трампа. Акции протеста состоялись более чем в 2700 городах по всей стране.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
