Помилованный Трампом шаман объявил себя президентом США и подал на него иск на $40 трлн

Против президента США Дональда Трампа, Илона Маска, T-Mobile и Warner Bros подали абсурдный иск на 40 триллионов долларов. Сделал это Джейкоб Ченсли, известный как шаман QAnon и участник штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает издание The Independent.

В своей 26-страничной жалобе, которая больше напоминает манифест, Ченсли заявляет, что он является законным главнокомандующим и «истинным» президентом США. Он утверждает, что элитная группа вступила в заговор с целью нарушения Конституции, и что в Америке должны действовать только Билль о правах и первоначальная Конституция.

«В судебных документах он назвал Трампа, Федеральную резервную систему, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Государство Израиль, X-Corp Илона Маска, T-Mobile и Warner Bros. Studios», — сообщает издание.

Шаман QAnon также намерен напечатать золотую монету стоимостью 40 триллионов долларов для погашения государственного долга. Среди прочих странностей иска, Ченсли заявляет, что сюжеты фильмов Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» и Джеймса Кэмерона «Аватар» были заимствованы из его собственных произведений. Он также утверждает, что Агентство национальной безопасности выдавало его за Мишель Родригес, чтобы убедить использовать его «шаманские» способности для решения «потусторонних вопросов». В иске он уверяет, что Трамп лично отправил ему электронное письмо через два дня после беспорядков в Капитолии в 2021 году.