Вымирание или вознесение: Шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом в истории

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом с новой администрацией станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к «вымиранию», считает американец Джейк Ченсли (Анджели) – шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне.

«Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация», — сказал участник конспирологического движения QAnon в интервью РИА «Новости».