Американский суд обязал власти вернуть шлем и копьё штурмовавшему Капитолий "шаману"

В США суд постановил вернуть копьё и шлем с рогами американцу Джейкобу Ченсли, который в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

"Судья распорядился, чтобы власти вернули шлем и копьё "Шаману из QAnon" (американское движение. — Прим. Life.ru), отклонив заявления прокуратуры, что эти предметы могут ещё потребоваться в качестве улик", — говорится в публикации.