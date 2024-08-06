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6 августа, 09:45

Американский суд обязал власти вернуть шлем и копьё штурмовавшему Капитолий "шаману"

WP: В США суд постановил вернуть шлем и копьё участнику штурма Капитолия Ченсли

Джейкоб Ченсли. Обложка © X / boohoo62410193

Джейкоб Ченсли. Обложка © X / boohoo62410193

В США суд постановил вернуть копьё и шлем с рогами американцу Джейкобу Ченсли, который в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

"Судья распорядился, чтобы власти вернули шлем и копьё "Шаману из QAnon" (американское движение. — Прим. Life.ru), отклонив заявления прокуратуры, что эти предметы могут ещё потребоваться в качестве улик", — говорится в публикации.

По данным газеты, ещё в мае адвокат Ченсли подал в суд ходатайство от имени "шамана" и его семьи. Там говорится, что они пытались с февраля прошлого года вернуть изъятые силовиками вещи. В разговоре с WP Ченсли поблагодарил судью за "справедливое решение".

Напомним, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. А в ноябре 2021 года суд в США приговорил к трём годам и пяти месяцам тюрьмы "шамана" Джейкоба Ченсли. В марте прошлого года он уже вышел на свободу.

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Наталья Демьянова
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